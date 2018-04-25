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Во вторник, 24 апреля, в Благовещенске был побит температурный рекорд дня 1967 года. По словам синоптиков, считать такое тепло аномальным для апреля нельзя. Потому что в разные даты этого месяца предыдущих лет и даже столетий бывало и теплее.

24 апреля в областном центре была зафиксирована температура 26,3 градуса выше нуля. Это на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда этой даты: 24 апреля 1967 года воздух прогрелся до 26,1 градуса. По словам синоптиков, считать такие дневные температуры аномальными для этого весеннего месяца нельзя: в предыдущие годы и столетия в Благовещенске фиксировалась и более высокая температура.

В этом плане отметился апрель 1920 года: 25-го числа термометр застыл на отметке 27,1 градуса со знаком плюс, 26-го было 27,9 градуса тепла, а 27-го – 27,4 градуса. 18 апреля 2008 года дневная температура достигла 27,8 градуса тепла, а 30 апреля 2014 года потеплело до 31,4 градуса. Также для второго месяца весны характерны ветры.

«После зимы циклоны начинают продвигаться на восток, и это сопровождается неустойчивым характером погоды и колебаниями. Завтра, например, будет прохладнее, чем сегодня. В Благовещенске 26 апреля ожидается до 10…12 градусов тепла. Область находится на пути смещения атмосферных фронтов, на холодном участке. Естественно это сопровождается и усилением ветра, и такими нестабильными температурами», – объяснил дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.