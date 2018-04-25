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сегодня, 15:09 0

В Приамурье охотник погиб, предположительно, упав с дерева

В Приамурье охотник погиб, предположительно, упав с дерева
Фото: pikabu.ru

В Амурской области правоохранители проводят проверку в связи с гибелью охотника в Зейском районе. По предварительной информации, мужчина был на охоте и устроил себе засидку на кроне дерева. Уснув ночью, он упал вниз и получил не совместимые с жизнью травмы.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области, трагедия произошла 24 апреля. Погибший – житель Зейского района. Тело нашел родственник, который отправился искать охотника. Он и сообщил о случившемся.

Чтобы точно определить причину смерти мужчины, назначено исследование. По результатам правоохранители примут законное решение.

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