Работникам культуры повысят единовременные выплаты

«У нас существуют различные меры поддержки для работников образования и здравоохранения, которые только устраиваются на работу или выходят на пенсию, – рассказала Ирина Киевская. – Однако бюджетники сферы культуры в этом плане обделены. Им полагается фиксированная выплата в размере 3 300 рублей».

Народная избранница в своем законопроекте предложила уравнять бюджетников сферы образования и культуры и установить общую меру поддержки в размере пяти ставок заработной платы.

«Да, расходы бюджета увеличатся, – признает Ирина Киевская. – Но это не то увеличение, которое, я думаю, стоит обсуждать. Это работники библиотек, музеев и театров. И мы понимаем, что туда нужно привлекать молодежь».