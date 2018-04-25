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25апреля
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сегодня, 15:05 0

Работникам культуры повысят единовременные выплаты

Работникам культуры повысят единовременные выплаты

Увеличить выплаты для работников культуры предложила депутат областного законодательного собрания Ирина Киевская на очередном заседании 25 апреля. Она разработала законопроект, в котором предложила уравнять меры поддержки в культурных учреждениях и сфере образования.

«У нас существуют различные меры поддержки для работников образования и здравоохранения, которые только устраиваются на работу или выходят на пенсию, – рассказала Ирина Киевская. – Однако бюджетники сферы культуры в этом плане обделены. Им полагается фиксированная выплата в размере 3 300 рублей».

Народная избранница в своем законопроекте предложила уравнять бюджетников сферы образования и культуры и установить общую меру поддержки в размере пяти ставок заработной платы.

«Да, расходы бюджета увеличатся, – признает Ирина Киевская. – Но это не то увеличение, которое, я думаю, стоит обсуждать. Это работники библиотек, музеев и театров. И мы понимаем, что туда нужно привлекать молодежь».

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#закон #заксобрание #культура #областная власть

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