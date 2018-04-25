Амурские студентки будут волонтерами на Парадах Победы в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: abakan-news.ru

Студентки двух амурских вузов стали победительницами всероссийского конкурса «Послы Победы» и получили приглашение на Парад Победы 9 Мая в Москве и Санкт-Петербурге. Девушки вошли в число 200 добровольцев, которых выбирали из нескольких тысяч претендентов.

Победительницами стали студентка АмГУ Силсила Назаршоева и студентка БГПУ Ангелина Яркаева, которые принимали участие во всероссийском конкурсе «Послы Победы». По условиям, подать заявку мог любой волонтер от 18 до 30 лет, говорится на официальном сайте движения. Победителей выбирали среди самых активных и неравнодушных добровольцев в регионах.

Чтобы повысить свои шансы, участникам надо было максимально подробно описать опыт волонтерской деятельности и прикрепить к заявке рекомендательные письма и награды. Из нескольких тысяч участников отобрали 200. В их число вошли и студентки амурских вузов.

Вылеты амурских волонтеров запланированы на 5 и 6 мая, сообщает амурский минобр. Девушки пройдут обучение, а после станут соорганизаторами на парадах. Также волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Трансфер «Послов Победы» до места назначения берет на себя отправляющая сторона. «Волонтеры Победы» обеспечивают победителей конкурса проживанием и питанием, говорится на сайте движения.

В 2017 году представители Приамурья также приняли участие в качестве волонтеров в парадах на Красной площади в Москве и Военно-морского парада в Севастополе. Кампания по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы проводится ежегодно при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).