Житель Свободного грозил взрывом в отделе полиции

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В Свободном суд вынес приговор местному жителю. 38-летний мужчина был признан виновным в ложном доносе о готовящемся взрыве, а также в незаконном хранении оружия.

Судом установлено, что 3 августа 2017 года амурчанин, находясь в состоянии опьянения, пять раз позвонил в дежурную часть МО МВД России «Зейский» и сообщил о том, что в отделе полиции готовится взрыв. Якобы будет взорвана граната. Сообщения были ложными.

Также с 10 октября 2016 года по 4 августа 2017 года мужчина незаконно хранил у себя найденное самодельное ружье. Согласно заключению эксперта, оно относится к длинноствольному, нарезному огнестрельному оружию, изготовлено самодельным способом и способно стрелять.

Суд назначил горожанину наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Приговор суда уже вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.