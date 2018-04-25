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сегодня, 14:12 1

В Благовещенске будут судить водителя, намеренно задавившего знакомого

В Благовещенске будут судить водителя, намеренно задавившего знакомого
Фото: sibdepo.ru

В областном центре Приамурья следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего горожанина в совершении убийства. Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчина, находясь за рулем автомобиля, переехал знакомого.

По данным предварительного следствия, вечером 12 марта текущего года в автомобиле, припаркованном возле дома в районе Пушкина – Ленина, компания распивала спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла ссора. «Во время выяснения отношений, когда потерпевший находился перед капотом автомобиля, обвиняемый, понимая, что в результате наезда и переезда автомобилем своего оппонента, неизбежно наступит его смерть, сел на водительское сидение и с силой надавил на педаль. В результате наезда потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых через непродолжительное время скончался», – сообщает амурское следственное управление.

В ходе расследования обвиняемый дал признательные показания, но настаивал на том, что убивать потерпевшего не собирался. Следствие считает собранные доказательства достаточными для инкриминирования преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направят в суд. Если вина благовещенца в совершении убийства будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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