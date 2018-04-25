В Приамурье за один день 600 должников выплатили полмиллиона рублей

В день единого приема граждан в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, который состоялся 19 апреля, удалось взыскать около полумиллиона рублей. Эту сумму выплатили должники по исполнительным производствам.

Всего амурские судебные приставы приняли в этот день более 600 человек, в их числе должники-граждане и представители должников-организаций.

Основное число обращений амурчан было связано с вопросами взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях, взыскания задолженности по заработной плате, штрафов, наложенных за административные правонарушения, в том числе органами ГИБДД, взысканию задолженности по алиментным и налоговым обязательствам.

Посетителям дали разъяснения по вопросам, касающимся взыскания налогов и сборов, обращению взыскания на заложенное имущество, порядка исполнения исполнительных документов неимущественного характера, временного ограничения права неплательщика на выезд за пределы РФ, реализации арестованного имущества и иных категорий, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.