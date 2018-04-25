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25апреля
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сегодня, 14:03 4

В Приамурье подорожали квартиры на первичном и вторичном рынках

В Приамурье подорожали квартиры на первичном и вторичном рынках
Фото: astv.ru

Амурстат опубликовал сведения о динамике цен на рынке жилья в Амурской области в первом квартале 2018 года. Стоимость квартир как на первичном, так и на вторичном рынках выросла.

По результатам выборочного обследования цен на рынке жилья в Приамурье, в первом квартале 2018 года средняя цена одного квадратного метра в квартирах на первичном рынке составила 53 113,32 рубля. На вторичном – 51 254,25 рубля.

Таким образом, цены на жилье на первичном рынке выросли в первом квартале 2018 года на 1,1 % – по сравнению с предыдущим кварталом. На вторичном рынке рост составил ровно 1 %.

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#строительство #финансы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Спрос превысил предложение, поэтому произошли изменения по цене.

  • Пещеход

    Пещеход
    51 минута назад

    1% - это почти ни о чем. при росте 10% (например с 3 млн до 3,3млн) - можно говорить о повышении спроса. а так - вполне возможны колебания как туда и обратно, и это вряд ли может говорит о какой либо тенденции к росту ) . Но когда выходят статьи где упоминается рост - жди падение цен, проверено.

  • Belka_89

    Belka_89
    13 минут назад

    Откуда спрос если все валят с ДВ?

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