В Приамурье подорожали квартиры на первичном и вторичном рынках

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Амурстат опубликовал сведения о динамике цен на рынке жилья в Амурской области в первом квартале 2018 года. Стоимость квартир как на первичном, так и на вторичном рынках выросла.

По результатам выборочного обследования цен на рынке жилья в Приамурье, в первом квартале 2018 года средняя цена одного квадратного метра в квартирах на первичном рынке составила 53 113,32 рубля. На вторичном – 51 254,25 рубля.

Таким образом, цены на жилье на первичном рынке выросли в первом квартале 2018 года на 1,1 % – по сравнению с предыдущим кварталом. На вторичном рынке рост составил ровно 1 %.