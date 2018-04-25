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25апреля
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сегодня, 13:57 12

Григорий Куксин: амурчане сошли с ума и стремятся выжечь свою землю

Григорий Куксин: амурчане сошли с ума и стремятся выжечь свою землю
Фото: www.greenpeace.org

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин написал о работе в Амурской области. «Кажется, что большинство людей тут сошли с ума и просто стремятся поскорее выжечь всю свою землю и не оставить ни одного цвета в палитре, кроме черного», – пишет автор в своем блоге на сайте «Гринпис».

«Эта катастрофа полностью рукотворная и началась она с палов травы, которые полностью запрещены с 2015 года, – уверен Григорий Куксин. – Но фермеры и работники агропредприятий до сих пор сжигают мусор и траву вокруг домов. Продолжаются и так называемые профилактические выжигания, когда лесники и муниципальные работники сами отжигают траву вокруг лесов и населенных пунктов».

Сил и денег на реальный контроль таких выжиганий в регионе нет, а традиция массовых «профилактических» выжиганий осталась. В Амурской области они на практике ничем не отличаются от хулиганских поджогов. Чтобы контролировать запланированные объемы выжиганий, не хватает ни людей, ни техники, ни денег. Надежда только на погоду: огонь останавливается, доходя до еще влажных или заснеженных северных склонов.

«А в этом году и с погодой не повезло. Амурская область фигурирует в новостях как экстремально горящий регион каждую весну. Но этой зимой выпало очень мало снега, а весна была ранней, и огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В таких условиях массовые поджоги привели к катастрофе. Большинство людей, с которыми мы говорили, называют лесников и пожарных поджигателями и сами при этом жгут мусор и траву», – продолжает автор.

В первый день работы в Приамурье группа «Гринпис России» выехала на юг от Благовещенска и увидела столбы дыма. «С каждым часом их становилось все больше. Все нераспаханные участки на сельскохозяйственных землях или уже выгорели, или горели. Эти пожары никому не выгодны, но люди массово устраивают их даже сейчас, когда объявлен режим ЧС и о тяжелой ситуации говорят по всем телеканалам. Когда мы звонили по телефону 112 и сообщали про эти возгорания, то всегда были первыми. Даже в тех местах, где огонь подходил к населенному пункту или действовал, например, на территории бывшей воинской части, примыкающей к поселку», – сообщает Григорий Куксин.

В следующие дни группа «Гринпис» выезжала и на север области, и на восток от города. «И везде картина примерно одинакова: отдельные очаги пожаров сначала распространяются на огромные площади, а затем сливаются между собой. Такие пожары очень часто пытаются потушить встречным огнем, но проводят такие отжиги малыми силами и бесконтрольно, так что и от них все горит еще больше. Кажется, что большинство людей тут сошли с ума и просто стремятся поскорее выжечь всю свою землю и не оставить ни одного цвета в палитре, кроме черного», – констатирует автор.

Григорий Куксин так описывает увиденное: «Вместо лесов – лысые склоны, поросшие травой, из которой торчат обгорелые обрубки и обугленные стволы. Огромные площади, где по воспоминаниям местных жителей еще несколько десятилетий назад был лес, теперь – пустоши, горящие каждую весну».

«Гринписовцы» ежедневно тренировали местных добровольцев, проводили для них семинары, а в последний день выехали с ними на тушение реальных пожаров. Теперь группа из добровольцев ДОП «Барс» и «Амурского социально-экологического союза» готова самостоятельно находить и тушить пожары. У них есть оборудование, транспорт, понимание ценности территорий, которые они готовы охранять, и минимально необходимый опыт. «За время нашей экспедиции мы совместно с ДОП потушили пять пожаров. Дважды огонь угрожал населенному пункту», – рассказывает Куксин.

Специалисты «Гринпис России» поработали с учителями: на семинар пришли больше 30 педагогов и студенты старших курсов. «С ними мы поделились новыми методиками, играми, материалами для уроков, посвященных профилактике пожаров», – отмечает Григорий Куксин.

Также специалисты провели встречи с журналистами и чиновниками, с руководством МЧС, представителями министерства образования, с министром лесного хозяйства и пожарной безопасности. «В итоге мы договорились, что Амурская область присоединится к информационной кампании "Останови огонь"», – подытоживает автор.

Осенью «Гринпис России» вернется в Амурскую область и поможет государственным службам и общественным организациям объединить усилия. «Нужно снизить объемы плановых выжиганий леса на следующий год и добиться того, чтобы сил и средств для контроля над их проведением выделили больше. Лесники и работники муниципалитетов должны стать примером профессионального и осторожного обращения с огнем. Только тогда можно будет провести реально эффективную агитацию против поджогов для остальных местных жителей», – подчеркивает руководитель противопожарной программы «Гринпис России».

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#пожары

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    "Сил и денег на реальный контроль таких выжиганий в регионе нет, а традиция массовых «профилактических» выжиганий осталась."

    Денег нет, но вы держитесь.(С) Медведев Д.А.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Особено пафосно это звучит, когда в прокуратуре имеются материалы подтверждающие факт поджога самими лесниками, которые в нарушении норм и регламентов под вдом профилактических мер поджигают траву, а потом под этим видом получают бюджетные бабки

  • Архий

    Архий
    1 час назад

    Пока последний поджигатель не сгорит со всем своим имуществом, ничего не закончится и никто не сможет запретить поджоги

  • Танчик28

    Танчик28
    1 час назад

    Причем тут деньги, если само население поджигает все вокруг? Как контролировать безмозглость населения?!Одним лень сделать компост, другим нужно угробить лес, чтобы попилить его на дрова и продать...

    Кстати, в сторону Еврейки И Хабаровска вдоль дорог все уже сожгли - живого места нет!

    Ах,да! Это Медведев и Путин виноваты - лично устраивали эти пожары!!! Все гораздо проще. Просто свиньи живут свиньями и хотят, чтобы и окружающие жили так же...

  • Шелковица

    Шелковица
    58 минут назад

    Какие же люди дурные! Им все равно на себя, окружающих и природу. Это все от пофигизма! Русский народ не исправить. Правильно про Россию сказал Серебряков!

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    42 минуты назад

    Работают все в кабинетах (совещание и планерки) и на бумагу, отчеты строчат. Пока так будет система сама себя сожрет. Зачем на санкции, мы сами страшнее всех санкций. Но пока запад про это не знает. Масква рулит в правильном направлении.

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    36 минут назад

    Ублюдошного одноклеточного быдла с каждым годом в России все больше... Народ деградирует массово и очень быстро.

  • Пришлый

    Пришлый
    16 минут назад

    Простого решения данной проблемы быть не может. А руководители как раз так и думают: там запретить, тут заставить, этим довести, тех привлечь и все! Да сам факт того, что сами же власти заставляют своих подчиненных на местах ВСЕ выжигать, даже там где это не нужно, якобы в период когда это можно делать (хотя отжиги запрещены в принципе) и в это же самое время требуют от простых граждан не делать этого - это же полный маразм и абсурд. Люди видят как лесники, пожарные, муниципалы, дорожники массово все жгут, и начинают также жечь фермеры, дачники, огородники....

    Если бы вместо Веглинского был вот этот товарищ из гринписа - толку было бы намного больше. Может ему должность предложат?

  • холостяк

    холостяк
    16 минут назад

    Кто вам сказал что палы пускают просто так? Вокруг города палы пускают чтобы заготавливать папоротник и в Китай В полях чтобы отчистить поля для посева сои которая тоже идет в Китай. Леса выжигают чтобы потом попилить и догадайтесь куда лес пойдет….. Правильно в Китай

  • Хмык

    Хмык
    12 минут назад

    Также специалисты провели встречи с журналистами и чиновниками, с руководством МЧС, представителями министерства образования, с министром лесного хозяйства и пожарной безопасности. «В итоге мы договорились, что Амурская область присоединится к информационной кампании "Останови огонь"», – подытоживает автор.

    Зевнул. Теперь можно спать спокойно

    Цельная информационная компания! Пожары не пройдут.

  • DeamonX

    DeamonX
    11 минут назад



    большинство людей тут сошли с ума



    и, похоже, это заразно

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Пришлый

    Если бы вместо Веглинского был вот этот товарищ из гринписа - толку было бы намного больше. Может ему должность предложат?



    Венглинский на своем месте. Один из немногих, кто разбирается в своем деле. При том, что товарищ весьма сложен и неоднозначен.



    А Гринписовца... да за ради бога. Может поймет, чем отличается трепание языком от конкретной работы.



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