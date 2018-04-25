Григорий Куксин: амурчане сошли с ума и стремятся выжечь свою землю

Фото: www.greenpeace.org

«Эта катастрофа полностью рукотворная и началась она с палов травы, которые полностью запрещены с 2015 года, – уверен Григорий Куксин. – Но фермеры и работники агропредприятий до сих пор сжигают мусор и траву вокруг домов. Продолжаются и так называемые профилактические выжигания, когда лесники и муниципальные работники сами отжигают траву вокруг лесов и населенных пунктов».

Сил и денег на реальный контроль таких выжиганий в регионе нет, а традиция массовых «профилактических» выжиганий осталась. В Амурской области они на практике ничем не отличаются от хулиганских поджогов. Чтобы контролировать запланированные объемы выжиганий, не хватает ни людей, ни техники, ни денег. Надежда только на погоду: огонь останавливается, доходя до еще влажных или заснеженных северных склонов.

«А в этом году и с погодой не повезло. Амурская область фигурирует в новостях как экстремально горящий регион каждую весну. Но этой зимой выпало очень мало снега, а весна была ранней, и огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В таких условиях массовые поджоги привели к катастрофе. Большинство людей, с которыми мы говорили, называют лесников и пожарных поджигателями и сами при этом жгут мусор и траву», – продолжает автор.

В первый день работы в Приамурье группа «Гринпис России» выехала на юг от Благовещенска и увидела столбы дыма. «С каждым часом их становилось все больше. Все нераспаханные участки на сельскохозяйственных землях или уже выгорели, или горели. Эти пожары никому не выгодны, но люди массово устраивают их даже сейчас, когда объявлен режим ЧС и о тяжелой ситуации говорят по всем телеканалам. Когда мы звонили по телефону 112 и сообщали про эти возгорания, то всегда были первыми. Даже в тех местах, где огонь подходил к населенному пункту или действовал, например, на территории бывшей воинской части, примыкающей к поселку», – сообщает Григорий Куксин.

В следующие дни группа «Гринпис» выезжала и на север области, и на восток от города. «И везде картина примерно одинакова: отдельные очаги пожаров сначала распространяются на огромные площади, а затем сливаются между собой. Такие пожары очень часто пытаются потушить встречным огнем, но проводят такие отжиги малыми силами и бесконтрольно, так что и от них все горит еще больше. Кажется, что большинство людей тут сошли с ума и просто стремятся поскорее выжечь всю свою землю и не оставить ни одного цвета в палитре, кроме черного», – констатирует автор.

Григорий Куксин так описывает увиденное: «Вместо лесов – лысые склоны, поросшие травой, из которой торчат обгорелые обрубки и обугленные стволы. Огромные площади, где по воспоминаниям местных жителей еще несколько десятилетий назад был лес, теперь – пустоши, горящие каждую весну».

«Гринписовцы» ежедневно тренировали местных добровольцев, проводили для них семинары, а в последний день выехали с ними на тушение реальных пожаров. Теперь группа из добровольцев ДОП «Барс» и «Амурского социально-экологического союза» готова самостоятельно находить и тушить пожары. У них есть оборудование, транспорт, понимание ценности территорий, которые они готовы охранять, и минимально необходимый опыт. «За время нашей экспедиции мы совместно с ДОП потушили пять пожаров. Дважды огонь угрожал населенному пункту», – рассказывает Куксин.

Специалисты «Гринпис России» поработали с учителями: на семинар пришли больше 30 педагогов и студенты старших курсов. «С ними мы поделились новыми методиками, играми, материалами для уроков, посвященных профилактике пожаров», – отмечает Григорий Куксин.

Также специалисты провели встречи с журналистами и чиновниками, с руководством МЧС, представителями министерства образования, с министром лесного хозяйства и пожарной безопасности. «В итоге мы договорились, что Амурская область присоединится к информационной кампании "Останови огонь"», – подытоживает автор.

Осенью «Гринпис России» вернется в Амурскую область и поможет государственным службам и общественным организациям объединить усилия. «Нужно снизить объемы плановых выжиганий леса на следующий год и добиться того, чтобы сил и средств для контроля над их проведением выделили больше. Лесники и работники муниципалитетов должны стать примером профессионального и осторожного обращения с огнем. Только тогда можно будет провести реально эффективную агитацию против поджогов для остальных местных жителей», – подчеркивает руководитель противопожарной программы «Гринпис России».