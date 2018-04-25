В Благовещенске откроется персональная выставка картин Анатолия Тахаева

Фото: shr-amur.ru

В среду, 25 апреля, начинает работу персональная выставка художника Анатолия Тахаева «Облака моей памяти». Открытие состоится в Амурском областном краеведческом музее в 15:00. Она приурочена к 70-летию мастера.

Анатолий Алексеевич родился в Белогорске в 1948 году. В 1966-м поступил в педучилище Благовещенска на художественно-графическое отделение. С 1972 года начал преподавать в нем. С 1983 по 1985 годы работал директором детской художественной школы. С 1995 года Анатолий Тахаев работает в художественных мастерских областного Союза художников, а в 2001 году был принят в Союз художников России. С 2005 года стал преподавателем в АмГУ на кафедре рисунка и живописи.

На юбилейной выставке будет показан широкий спектр произведений Анатолия Тахаева — офорты, акварельные и пастельные работы, живописные полотна. Всего – более семидесяти произведений. Зритель сможет познакомиться и с многообразием жанров: на стенах музея будут представлены портрет, пейзаж, бытовые зарисовки, сообщает областное министерство культуры.