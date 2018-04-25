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25апреля
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сегодня, 13:37 5

В Благовещенске ночного гонщика арестовали за неповиновение полиции

В Благовещенске ночного гонщика арестовали за неповиновение полиции
Фото: bloknot-taganrog.ru

В Благовещенске водителя наказали административным арестом на трое суток. Мужчина устраивал ночные гонки и отказался подчиниться требованиям полицейских.

В ночь с 6 на 7 апреля в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от граждан. Они пожаловались на то, что автолюбители устраивают гонки у них под окнами и мешают спать. На место прибыл экипаж ДПС. Инспекторы остановили автомобиль Toyota Mark II, решив проверить его с помощью специального прибора, измеряющего уровень шума. Однако водитель «марка» отказался выполнять требования правоохранителей, воспрепятствовал их работе.

В отношении 31-летнего водителя был составлен административный материал, который направили на рассмотрение в Благовещенский городской суд. Суд, в свою очередь, постановил подвергнуть мужчину наказанию – административному аресту на трое суток, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    2 часа назад

    Гонщик, 31 год, а полный идиот. Колени ему прострелить, и все дела. Радует, что дерево которое он обнимет на своем тазу и из которого ему гроб сварганят, уже выросли.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Гонщига на кол!

  • Архий

    Архий
    1 час назад

    Корыто под гусеничный трактор, гонщика прав лишить

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    любящий сын, верный муж, надёжный друг - лапочка.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    58 минут назад

    всех бы их так

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