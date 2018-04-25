В Благовещенске ночного гонщика арестовали за неповиновение полиции

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В Благовещенске водителя наказали административным арестом на трое суток. Мужчина устраивал ночные гонки и отказался подчиниться требованиям полицейских.

В ночь с 6 на 7 апреля в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от граждан. Они пожаловались на то, что автолюбители устраивают гонки у них под окнами и мешают спать. На место прибыл экипаж ДПС. Инспекторы остановили автомобиль Toyota Mark II, решив проверить его с помощью специального прибора, измеряющего уровень шума. Однако водитель «марка» отказался выполнять требования правоохранителей, воспрепятствовал их работе.

В отношении 31-летнего водителя был составлен административный материал, который направили на рассмотрение в Благовещенский городской суд. Суд, в свою очередь, постановил подвергнуть мужчину наказанию – административному аресту на трое суток, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.