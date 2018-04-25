В Благовещенске УК «Прогресс» оставила жильцам дома дурно пахнущие горы мусора

Жители одного из многоквартирных домов Благовещенска страдают из-за бездействия управляющей компании. Вот уже почти две недели организация не вывозит содержимое мусорных контейнеров. Жильцы жалуются на дурной запах и мусор, который по всей округе разносит ветер.

По словам одного из инициативных жителей, управляющая компания ООО «Прогресс» давно вызывала нарекания со стороны собственников. В основном претензии касались финансовой стороны: люди считают, что организации они заплатили денег больше, чем получили от нее работ.

Поэтому компанию было решено сменить, для этого пришлось даже судиться. И вот 1 мая к обязанностям по обслуживанию дома № 176 по Ленина, должна приступить новая управляйка. По закону до конца апреля нынешняя организация еще обязана должным образом содержать общедомовое имущество, в том числе исправно вывозить мусор. На деле уже с 17 апреля она самоустранилась, и два мусорных контейнера стоят нетронутыми.

«Они должны были до конца месяца делать свою работу, по крайней мере вывозить мусор, и дворник должен был работать. А они 10 дней уже не вывозят этот мусор, хотя договор с управляющей компанией еще не расторгнут. На первом этаже жильцы не могут открыть окна, потому что запах, собаки все растаскивают по двору, по детской площадке, которая расположена рядом. Они на нас рукой махнули, бросили просто. Даже дворник забрал метлы из своей кондейки, бросил их на ту кучу и все. У меня претензия, что они прекратили свою деятельность раньше срока. Это как так – бросить людей с этим мусором?» – возмущается Виктор, член совета многоквартирного дома.

Жители опасаются, что из-за потепления в мусорных кучах могут развиться кишечные бактерии и другие инфекции. За экстренным вмешательством в санитарно-эпидемиологическую обстановку во дворе собственники обратились в амурский Роспотребнадзор. Подключилась государственная жилинспекция.

«Компания действительно самоустранилась. Буквально 24 апреля уведомление было отправлено в адрес этой УК и пригласили руководителя на составление протокола на 27 апреля. В силу закона они обязаны убирать, потому что дом в реестре лицензий числится еще за старой компанией, и в течение апреля месяца старая УК должна надлежащим образом содержать общее имущество собственников этого многоквартирного дома. Однако они самоустранились, руководитель на связь не выходит. 23 апреля с диспетчером на эту тему говорили, она пообещала, что они мусор вывезут, однако воз и ныне там», – сообщили в государственной жилинспекции Амурской области.

За отказ выполнять свои обязанности управляйке как юридическому лицу теперь грозит штраф от 150 до 250 тысяч рублей по статье КоАП «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Новая управляющая компания к своим обязанностям по закону может приступить только с 1 мая. Но жителям решили пойти навстречу и заранее решить проблему с мусором.

«Были приняты соответствующие поправки от 2 марта 2018 года в закон Минстроя, которые регламентируют переход от одной УК в другую только с первого числа следующего месяца. Приказ жилинспекции о включении этого дома в реестр нашей УК будет только с 1 мая. При переходе одна УК подает заявление о включении дома в реестр, а другая должна подать заявление об исключении. А УК "Прогресс" 20 апреля быстренько нам передала техническую документацию, но фактически по конца апреля они должны были исполнять свои обязанности, аварийно обслуживать дом: вдруг там трубу прорвет в вечернее время. Мы можем делать что-то только чисто на альтруистических основах. Так как ситуация критическая, управляйка не делает ничего, мы мусор взялись сегодня разово вывезти до 1 мая», – сообщила директор ООО «Стройотдел» Ксения Сидоренко.

По словам Ксении, есть вопрос по завершению отопительного сезона в доме № 176 по Ленина. Говорят, ключи от подвалов предыдущая компания им не передавала. Да и раньше срока – до 1 мая – делать какие-то работы по дому в компании не хотят. Связаться с представителем УК «Прогресс», чтобы услышать их видение ситуации, корреспонденту Амур.инфо не удалось.

Между тем жители собираются подавать на компанию в суд, чтобы разобраться, на что шли собранные с жильцов деньги. По предварительным подсчетам, в год получалось около полумиллиона рублей.