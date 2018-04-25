Инспектор по делам несовершеннолетних: дети должны быть заняты

В Благовещенске горожане периодически отмечают, что подростки подвергают свою жизнь опасности. Мальчишки прыгают по крышам гаражей или по льду, играют с огнем и гуляют в опасных местах. О том, какую работу ведут с юными хулиганами, Амур.инфо рассказала инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский», капитан полиции Тамара Васильевна Макеева.

«По ребятам, находившимся на льду в парке Дружбы, мы проводим проверку. Установим личности подростков и их законных представителей, проведем профилактическую беседу. Здесь хотелось бы отметить, чтобы очевидцы, увидев подростков на льду или в других опасных местах, сразу обращались в полицию. Это поможет предотвратить беду», – говорит Тамара Васильевна.

С детьми инспекторы ПДН постоянно проводят профилактические беседы – как индивидуального характера, так и группового, по месту учебы. Ребятам разъясняют ответственность за нахождение на водоемах и в опасных местах. А их родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Но как родители, находясь на работе, могут знать, чем занимается ребенок? «Доверять детям нужно, но иногда стоит проверить – а правду ли он говорит? Он может сказать, что пошел к другу. Время от времени нужно проверять, так ли это. Негласный контроль никто не отменял, и хуже от этого никому не будет», – уверена Тамара Васильевна.

Недавно горожанка обратилась в полицию с жалобой на детей, которые бегали по крышам гаражей и играли с огнем. В сухую ветреную погоду огонь мог быстро уничтожить строения. На место происшествия выехала Тамара Макеева: «Я ходила по квартирам, выясняла, что за дети, где живут, кто их видел. И вот так по крупицам выяснили, кто играл в гаражах. Это оказались подростки – один баловался, другой просто рядом стоял, а третий с собой принес газеты. В итоге на двух родителей пришлось составить протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, так как ранее эти ребята попадали в поле нашего зрения».

«Особенно тщательно родители должны контролировать детей с наступлением тепла и не отпускать одних на водоемы», – предупреждает Тамара Васильевна. Около двух лет назад в дежурную часть полиции Благовещенска поступило сообщение о том, что в реке Зее утонул подросток. На место выехал инспектор ПДН. Оказалось, что на реке мальчик находился с разрешения матери, он отдыхал вместе с другом и его родителями. «Один из мальчиков стал тонуть, другой пытался его спасти и утонул. Примерно через три дня тело нашли сотрудники МЧС. Чтобы такого не случилось, нужно помнить, что родители должны самостоятельно контролировать детей. Ответственность за ребенка несут только родители, так как посторонние люди не несут ответственности за ваших детей», – подчеркивает инспектор ПДН.

В работе инспектора ПДН большое значение имеет школа. Учителя, директор, социальный педагог заинтересованы в тесном сотрудничестве с полицейскими. «Бывает, что дети дерутся. Устанавливаем личность участников драки, выясняем причины, вызываем родителей. Бывает так, что дети подрались и помирились, родители не имеют претензий. Сейчас законодательство изменилось, и даже один удар, не причинивший вреда здоровью, влечет следственно-медицинскую экспертизу. И, как правило, это уже совершенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1. КоАП РФ. Оно не подлежит обратному ходу. Поэтому материалы отправляют на комиссию по делам несовершеннолетних. Если ребенок впервые подрался и ранее не был замечен в совершении противоправных деяний, учится хорошо, то мы пишем рапорт о том, чтобы несовершеннолетнего не ставили на учет в комиссии. Но только при исключительно положительной характеристике. А если ранее ребенок был замечен даже в малейшем правонарушении, то его ставят на учет. Потому что, если он был замечен в хулиганстве раз-другой, третьего раза, как правило, нам долго ждать не приходится», – констатирует Тамара Макеева.

Родителей интересует – что же значит постановка на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних? «Здесь нет ничего страшного, – отвечает Тамара Васильевна. – Это просто дополнительный контроль со стороны сотрудников полиции. Полицейские знакомятся с родителями ребенка, соседями, узнают, что за обстановка сложилась в семье, в школе, как общается ребенок, был ли замечен в употреблении спиртного и так далее. Я как инспектор по делам несовершеннолетних должна владеть полной информации о ребенке. И найти его легче, если он сбежит из дома, – инспектор уже знает, где и с кем он может находиться».

Закон обязывает инспектора ПДН раз в месяц встречаться со ребятами, попавшими в поле их зрения. «Допустим, меня они видят действительно раз в месяц, но, помимо этого, я еще и в школу зайду раз в неделю, поговорю с соседями, с друзьями, с мамой и бабушкой. Детей, которые попадают в инспекцию по делам несовершеннолетних, сразу видно – или он действительно оступился, или же он склонен к совершению противоправных деяний. Вот таких ребят нужно постоянно контролировать. И семьи их тоже держат под присмотром», – продолжает Татьяна Васильевна.

Тамара Макеева уверена: бродяжничество начинается с попустительства взрослых. «Летом в парках, кафе к отдыхающим подходит ребенок и предлагает купить газету. Взрослые считают, что это хорошо, мол, ребенок зарабатывает. И они поощряют его и таким образом поощряют беспризорность. Ведь те люди, которые дают деньги этому ребенку, не знают, на что он может их потратить. Нередки случаи, когда дети покупают на эти деньги растворитель», – говорит инспектор ПДН. Между тем продажа растворителя не запрещена. «Магазины на территории, за которую я отвечаю, не продают растворитель детям. Я просто по-человечески прошу их – не продавайте!» – объясняет Тамара Макеева.

Итак дети начинают «зарабатывать» с продажи газет. Потом им хочется больше свободы. Летом гуляют допоздна, а потом просто не приходят домой – могут переночевать на лавочке или в подъезде. «Как правило, такие ребята растут в неполных семьях. Может случиться так, что мама работает посменно и даже не знает, что ребенок не ночевал дома», – рассказывает инспектор ПДН.

Чтобы решить проблему противоправного и опасного поведения несовершеннолетних, родителям нужно занять своих детей. «Ребенок должен быть постоянно занят, – говорит Тамара Васильевна. – Есть загородные и пришкольные лагеря, библиотеки, военно-патриотический клуб – очень хорошо для мальчиков, им очень интересно. Но девочек там сейчас даже больше, чем мальчиков. Детей приучают к дисциплине, к порядку. Очень важно направить ребенка на верный путь».

«С пьющими родителями у меня разговор очень короткий. Сначала им дается устная рекомендация – перестать пить. Если не поняли, дается рекомендация в письменной форме – пройти лечение в наркодиспансере. Есть возможность бесплатно пройти лечение. Если родители идут навстречу, хорошо. Но есть те, кто отрицает свой алкоголизм. Главное – постоянный контроль со стороны инспектора ПДН. Вот недавно был случай. В 2015 году женщина прошла лечение, перестала пить. Ее сняли с учета. Через год-полтора у нас прошла информация о том, что эта женщина опять запила. Составляем протокол, вызываем на комиссию, даем ей рекомендацию пройти лечение. Она говорит – я не пью, все в норме. Но у каждого инспектора ПДН есть люди, которые помогают в работе, как правило, это соседи, родственники. Они сообщают нам о том, что происходит», – продолжает Тамара Васильевна.

Инспектор приходит в школу и спрашивает, где сын этот женщины. А он уже три дня не ходит на уроки. «Мама не отвечает на звонки. Едем к ним домой. Мамы дома нет, ребенок лежит с ангиной, высокая температура. Мамина подруга приходит и готовит еду. А если бы не варила? Мы звоним маме, она трубку не берет. Мы принимаем коллегиальное решение сообщить о случившемся в органы опеки. И выводим ребенка из семьи. Вызываем скорую помощь. Они констатируют, что у ребенка высокая температура, воспалено горло. Направляют в инфекционную больницу. И до тех пор пока мама не прошла лечение, ребенка ей не отдали», – заключает Тамара Макеева.

На территории, подведомственной капитану Макеевой, в настоящее время на таком учете состоят 14 ребят. «Помимо этих 14 моих ребят, есть еще дети, которые не мои, даже не из моей школы, не с моей территории. Родители просят поговорить, приводят и просят – Тамара Васильевна, поговорите с ним, пожалуйста. Я же не могу отказать, если обратились за помощью. Есть дети, которым нужен контроль. Есть дети, которым нужны авторитетные взрослые, помимо родителей. Отношения могут быть доверительными, но дистанция должна быть. Я скажу раз, другой, а в третий раз уже будет наказание», – объясняет Тамара Васильевна.

Инспекторы ПДН подчеркивают: главное, чтобы ребенок был очень плотно занят. «Лагеря, кружки, увлечения, бабушки, трудотерапия, огород, – перечисляет Тамара Макеева. – Все мы понимаем, что мы, взрослые, на работе, мало у кого есть возможность контролировать ребенка. Но контролировать нужно. Надо время от времени проверять, где и с кем он находится, что делает, не обманывает ли, говоря, что пошел в гости к другу, а сам в это время слоняется по торговому центру. Ребенок должен знать, что родителям не все равно, чем он занимается».

На летний период, кроме лагеря, взрослые могут устроить детей на работу. Сделать это можно через центр занятости или с помощью специалистов центра социального обслуживания населения «Доброта». Родители дают расписку о том, что не возражают против того, что ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет, будет работать. «Как правило, подростки трудятся на озеленении: приносят пользу городу, при этом зарабатывают и учатся уважать труд», – заключает Тамара Макеева.