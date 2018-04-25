В Приамурье немного похолодает: прогноз погоды на 26 апреля

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В Амурской области 26 апреля установится переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду.

Температура ночью составит 3…8 градусов тепла, по северу местами будет минус 2…7. Днем термометры покажут 10…15 градусов тепла, по северу при облачности и осадках будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня пройдет слабый дождь. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, с порывами ночью до 16-21 метра в секунду, днем – до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3…5, днем – плюс 10…12, сообщили в Амурском гидрометцентре.