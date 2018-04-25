Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка во время катания на гироскутере
В Благовещенске следователи начали проверку по факту получения травм ребенком во время катания на гироскутере на набережной. Информация об этом была опубликована на сайте Амур.инфо 24 апреля.
«По изложенным в публикациях фактам следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил безопасности при оказании услуг по предоставлению в прокат указанных средств передвижения», – сообщили в амурском следственном управлении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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