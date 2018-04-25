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сегодня, 12:06 2

Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка во время катания на гироскутере

Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка во время катания на гироскутере

В Благовещенске следователи начали проверку по факту получения травм ребенком во время катания на гироскутере на набережной. Информация об этом была опубликована на сайте Амур.инфо 24 апреля.

«По изложенным в публикациях фактам следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил безопасности при оказании услуг по предоставлению в прокат указанных средств передвижения», – сообщили в амурском следственном управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Закроют, походу, все прокаты велосипедов, гироскутеров, стрельбу в тире по мишеням и платные туалеты, во избежание травмоопасных случаев.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    лучше бы коррупцию расследовали-вон у одного 67 земельных участков-откуда и зачем?

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