В Приамурье с дорожниками будут расторгать договоры, если они не сделают ремонт вовремя

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В 2018 году амурские дорожники завершат работы на объезде Шимановска, подъезде к Магдагачи и Екатеринославке, строительстве моста через реку Уркан. Помимо этого, завершится реконструкция четырех мостов, и начнется реконструкция еще шести мостов.

Эти и другие вопросы обсудили на рабочей встрече главы Приамурья с министром транспорта и строительства области Андреем Тягло и руководителем Амурупрадора Александром Селиным, сообщает пресс-служба областного правительства.

Они рассказали, что в 2018 году продолжится реконструкция автодороги Благовещенск – Свободный. В этом году дорожники приступят к шестикилометровому участку за Натальинским перевалом (90-96 километры). Параллельно идет проектирование реконструкции трассы на участках со 129 по 135 километры и с 48 по 63 километры.

«Эта дорога – одна из транспортных артерий области. После того как мы ее приведем в порядок, необходимо приложить все усилия, чтобы передать ее в федеральную собственность, так как содержание трассы обходится в значительную сумму для региона. Передача в федеральную собственность позволит нам заняться восстановлением других дорог, а не тратить деньги на содержание. Как пример – это трасса на Белогорск, которая уже находится в федеральной собственности и поддерживается в нормальном состоянии», – прокомментировал губернатор.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече, – заключение контрактов на проведение ремонта и строительства дорог в районах. Как пояснил Андрей Тягло, районы должны были до 15 мая провести все конкурсы на проведение работ, однако часть муниципалитетов с опозданием подписали соглашение о получении субсидий на ремонтную кампанию, а значит, и не вовремя справятся с задачей по заключению контрактов с дорожниками. Александр Козлов поручил министру подготовить служебную записку с указанием ответственных лиц и причин, по чьей вине заблаговременно не была проведена работа.

«Если понадобятся кадровые решения, то мы их примем», – сказал губернатор.

Также глава области обратил внимание руководителей на необходимость вести жесткий промежуточный контроль на всех этапах строительства и ремонта дорог.

«Тщательная работа по проверке строительных работ дорожников позволит минимизировать количество, так называемых переделок. Исправить недочеты в момент стройки гораздо проще, нежели после переделывать всё полностью», – сказал Александр Козлов.

Одной из новых мер борьбы с недобросовестными подрядчиками в нынешнем году станет возможность расторгать в одностороннем порядке контракты на работу в случае просрочки.

«Если дорожники не справились с работой в установленные сроки, не придется ждать решения суда, а можно будет разорвать соглашения и в короткие сроки подыскать нового исполнителя», – пояснил министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло.