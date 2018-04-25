Амурчанин угнал УАЗ и разбил его (видео)

В Приамурье полицейские задержали подозреваемого в угоне УАЗа. При этом мужчина разбил похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что ночью со двора дома был похищен автомобиль УАЗ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в девяти километрах от города Сковородино. Машина была разбита.

По подозрению в угоне полицейские задержали жителя Сковородинского района, ранее судимого. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что проник в автомобиль через открытую пассажирскую дверь.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: 28.мвд.рф