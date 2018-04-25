Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:55 0

Амурчанин угнал УАЗ и разбил его (видео)

Амурчанин угнал УАЗ и разбил его (видео)

В Приамурье полицейские задержали подозреваемого в угоне УАЗа. При этом мужчина разбил похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что ночью со двора дома был похищен автомобиль УАЗ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в девяти километрах от города Сковородино. Машина была разбита.

По подозрению в угоне полицейские задержали жителя Сковородинского района, ранее судимого. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что проник в автомобиль через открытую пассажирскую дверь.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 594

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка во время катания на гироскутере
Общество 1

В Приамурье с дорожниками будут расторгать договоры, если они не сделают ремонт вовремя
Происшествия 4

В Благовещенске в районе Калинина – Ленина произошла массовая драка со стрельбой (видео)
Происшествия

В Приамурье автомобиль задавил мужчину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь