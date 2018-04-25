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сегодня, 11:33 1

Благовещенцы открыли купальный сезон, несмотря на опасность

Благовещенцы открыли купальный сезон, несмотря на опасность
Фото: instagram.com/engineer_blg

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями, запечатлевшими первых пловцов в реке Амур в Благовещенске. Последние дни в столице Приамурья стоит очень теплая погода, чем и воспользовались некоторые горожане.

Между тем в амурском управлении МЧС амурчан призывают пока воздержаться от купания. «В период ледохода купаться очень опасно. Потому что предвидеть, как могут сложиться обстоятельства, просто невозможно. Это льдины, они могут и травмировать человека. И вообще, такое купание может закончиться очень печально. С точки зрения личной безопасности купание в период ледохода в открытом водоеме чрезвычайно опасно», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ведомства.

По данным синоптиков, уже в четверг, 26 апреля, в столице Приамурья похолодает. Температура воздуха в городе опустится до 7 градусов тепла. В последующие дни тепло вернется в Благовещенск: 27 апреля ожидается до плюс 18 градусов, 28-го – до плюс 17. Максимальные температуры воздуха в городе 29 и 30 апреля, согласно прогнозу, – до плюс 14 градусов тепла.

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#отдых #погода

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Комментарии
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  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    10 минут назад

    Нас перещеголяли... Во второй половине семидесятых мы открывали купальный сезон на 1 мая. На речке "Завитая". По Амуру лед шел, а "Завитая" была уже чистая. Правда температура была пониже...Но "яблочная" то с собой...

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