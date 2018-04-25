В День Победы во всех амурских музеях будут читать «Василия Теркина»

В День Победы, 9 Мая, во всех музеях Амурской области пройдет акция «В шесть часов вечера после войны». С 18 до 20 часов музеи бесплатно откроют двери для всех посетителей. Гости смогут принять участие в литературном флешмобе «Василий Теркин – мой герой».

В рамках вечерней акции в музеях будут организованы кинопросмотры, концерты, интерактивные экскурсии.

В рамках литературного флешмоба «Василий Теркин – мой герой» посетители музеев будут читать полюбившиеся с детства отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», написанной в годы Великой Отечественной войны и впервые прочитанной по радио Юрием Левитаном.

Чтение поэмы снимут на видео и распространят в аккаунтах музеев в сети Instagram, где можно проголосовать за лучшего чтеца. Набравший наибольшее число голосов получит приз от Амурского областного краеведческого музея, сообщает областное министерство культуры.