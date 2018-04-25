Из Благовещенска стартовал китайский туристический автопробег

25 апреля от одной из благовещенских гостиниц стартовал туристический автопробег. Основные участники – китайская делегация из 15 человек. Среди них, кроме бизнесменов, есть депутат из Поднебесной. За 5 дней участники проедут от Благовещенска до Владивостока, делая по пути остановки в потенциально привлекательных для туристов местах.

По пути в столицу Приморья автопутешественники заедут на Нижне-Бурейскую ГЭС, в Хабаровск и в игорную зону города Артем. Это предварительный маршрут, по которому в будущем смогут ездить другие туристы из КНР, арендовав в Благовещенске так называемый дом на колесах.

Бизнес по прокату туристических трейлеров хочет организовать в областном центре Приамурья китайская сторона. Среди участников автопробега есть потенциальные инвесторы. Также ведется работа, чтобы привлечь в дело амурских инвесторов. Новый бизнес будет ориентирован в основном на китайских туристов. Для того чтобы ездить по дальневосточным дорогам им необходимо будет перевести свои права на русский язык, а также нотариально заверить их в Приамурье.

Сопровождают китайскую группу, направляющуюся во Владивосток, два переводчика – от благовещенской администрации и от муниципального центра международного сотрудничества. Мэрия и центр являются организаторами мероприятия. Все расходы оплачивает китайская сторона. Завершится автопробег 29 апреля в столице Приморского края.