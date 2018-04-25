За сутки в Приамурье произошел 31 природный пожар

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрирован 31 природный пожар. Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 13 421 гектар. Действующими остаются 25 возгораний, семь из которых локализованы в Шимановском, Свободненском и Магдагачинском районах на общей площади 3 617 гектаров.

Три пожара действуют в Зейском районе, по два в Ромненском, Завитинском, Сковородинском, Тындинском, Бурейском, по одному в Архаринском, Мазановском, Магдагачинском, Серышевском, Селемджинском районах.

На тушении пожаров задействовано 1 033 человека. Это парашютно-пожарная служба (40 человек), десантно-пожарная служба (64 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (205 человек), летчики-наблюдатели (6 человек), лесная охрана (296 человек), государственная противопожарная служба (123 человека), служба спасения (28 человек), арендаторы (119 человек), привлеченное население (92 человека), амурский спасательный центр города Хабаровск (30 человек).

Задействовано 173 единицы техники, в том числе шесть воздушных судов (два вертолета и четыре самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.