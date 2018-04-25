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В конных соревнованиях «Аллюра» наездники часть препятствий будут преодолевать пешком

В конных соревнованиях «Аллюра» наездники часть препятствий будут преодолевать пешком

В воскресенье, 29 апреля, в конноспортивном клубе «Аллюр» пройдут открытые соревнования Благовещенска по конному спорту. В них примут участие 25 спортсменов из «Аллюра» и частные коневладельцы. Преодолевать препятствия они будут как верхом, так и на своих двоих.

Предстоящие соревнования посвящены дню рождения клуба «Аллюр», которому исполняется 16 лет. Начало соревнований — в 13:00.

Спортсмены примут участие в трех видах конкура (преодоления препятствий). Для начинающих всадников высота препятствий составит до 60 сантиметров, для более опытных – до 80 и до 100 сантиметров.


Также в рамках мероприятия пройдут соревнования в новом формате. Спортсмены будут участвовать в преодолении препятствий верхом и на ногах в общем зачете. После прохождения конной части маршрута всадник в условленном месте должен будет спешиться, передать лошадь коноводу и продолжить маршрут бегом. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения двух маршрутов и минимальному количеству штрафных очков за повал препятствий.

По окончанию соревнований все желающие смогут покататься на лошадях и пони, совершить экскурсию по конюшне и познакомиться с другими животными.

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#животные #спорт

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