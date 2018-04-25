Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 0

Возле благовещенского ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой (видео)

Возле благовещенского ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой (видео)

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое возле ночного клуба, расположенного в Благовещенске на улице Ленина. Оно запечатлело массовую драку со стрельбой.

Как видно на кадрах, в драке участвуют молодые люди. Автор ролика отмечает, что это происходит в 5 часов утра. При этом девушку, ведущую съемку, просят прекратить снимать. Она же отмечает, что один из участников конфликта стреляет холостыми патронами.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о происшествии поступило 22 апреля около 5 часов утра – возле одного из клубов произошла драка. На место выезжали стражи порядка. В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в драке, проводится проверка.

Просмотров всего: 318

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье автомобиль задавил мужчину
Происшествия

В Ивановском районе сельхозтехника превратила в месиво один из участков дороги
Происшествия 1

Белогорец с ножом ограбил аптеку

Происшествия 3

В микрорайоне Благовещенска сбили пешехода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь