Возле благовещенского ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой (видео)

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое возле ночного клуба, расположенного в Благовещенске на улице Ленина. Оно запечатлело массовую драку со стрельбой.

Как видно на кадрах, в драке участвуют молодые люди. Автор ролика отмечает, что это происходит в 5 часов утра. При этом девушку, ведущую съемку, просят прекратить снимать. Она же отмечает, что один из участников конфликта стреляет холостыми патронами.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о происшествии поступило 22 апреля около 5 часов утра – возле одного из клубов произошла драка. На место выезжали стражи порядка. В настоящее время устанавливаются лица, участвовавшие в драке, проводится проверка.