В Ивановском районе сельхозтехника превратила в месиво один из участков дороги
В Ивановском районе на автомобильной дороге регионального значения Ивановка – Поздеевка разрушился один из участков дороги. В месиво земляное полотно превратила сельскохозяйственная техника.
Из-за интенсивного движения сельхозтехники пострадал участок дороги между селами Константиноградовка и Ерковцы. Разрушения земляного полотна выявлены специалистами Амурупрадора.
По словам специалистов, весной во время оттаивания дороги наиболее уязвимы.
Работы по замене мест пучинообразований и восстановлению дорожной одежды проводит подрядная организация ООО «СК Мега–строй», которая обслуживает данный участок.
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