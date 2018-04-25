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сегодня, 10:43 0

В Ивановском районе сельхозтехника превратила в месиво один из участков дороги

В Ивановском районе сельхозтехника превратила в месиво один из участков дороги
Фото: instagram.com

В Ивановском районе на автомобильной дороге регионального значения Ивановка – Поздеевка разрушился один из участков дороги. В месиво земляное полотно превратила сельскохозяйственная техника.

Из-за интенсивного движения сельхозтехники пострадал участок дороги между селами Константиноградовка и Ерковцы. Разрушения земляного полотна выявлены специалистами Амурупрадора.

По словам специалистов, весной во время оттаивания дороги наиболее уязвимы.

Работы по замене мест пучинообразований и восстановлению дорожной одежды проводит подрядная организация ООО «СК Мега–строй», которая обслуживает данный участок.

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#жизнь #происшествия #сельское хозяйство #транспорт

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