В Ивановском районе сельхозтехника превратила в месиво один из участков дороги

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В Ивановском районе на автомобильной дороге регионального значения Ивановка – Поздеевка разрушился один из участков дороги. В месиво земляное полотно превратила сельскохозяйственная техника.

Из-за интенсивного движения сельхозтехники пострадал участок дороги между селами Константиноградовка и Ерковцы. Разрушения земляного полотна выявлены специалистами Амурупрадора. По словам специалистов, весной во время оттаивания дороги наиболее уязвимы. Работы по замене мест пучинообразований и восстановлению дорожной одежды проводит подрядная организация ООО «СК Мега–строй», которая обслуживает данный участок.

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#жизнь #происшествия #сельское хозяйство #транспорт

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Ольга Канюшкина