В Хабаровске делают кирпичи из денег: обзор прессы

Фото: watoday.com.au

Сколько денег нужно для счастья обычному человеку; проявили ли себя инопланетяне на Земле; от кого собирался бежать Гитлер на подводной лодке; какой был нос у Лизы Боярской. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Социологи выяснили, сколько денег для счастья нужно человеку – среднестатистическому россиянину, нам с вами. Не вообще денег – их, как известно, много не бывает – а просто для счастья – простого, человеческого. Чтобы все вокруг радовало, а не раздражало, чтобы не хотелось пристрелить того, кто подрезал тебя на дороге, чтобы не возникало желание сказать нехорошее слово про соседа, оставившего в подъезде мусор, чтобы даже коллеги казались вполне приличными людьми… Так вот знаете, сколько для этого необходимо? «Российская газета» прямо на первой полосе заявляет, что для этого хватит и 159 тысяч рублей.

Также в номере

На что еще я обратил внимание в главной газете страны. На заметку о том, что, вероятно, инопланетяне уже давно проявили себя, просто мы этого не замечаем: ведь мы нацелены на то, что пришельцы – это существа синего (или около того) цвета, с маленькими головами, огромными глазами ну и прочее и прочее. А может они – окружающая нас обычность?!

В ходе эксперимента добровольцев попросили на аэроснимках нашей планеты отметить здания, реки, горные хребты и др. И на этих же снимках помещали гориллу. Так вот мало кто гориллу замечал – все были нацелены на свое задание. Поэтому, возможно инопланетянин живет на вашей лестничной площадке. Но как его определить, если он не синий?

Об этом пишут все

Далее «АиФ», где можно увидеть уже поднабивший оскомину вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» Далее расшифровка того, чьи зарплаты позволяют быть уверенными в завтрашнем дне. Странно, что ответы на этот вопрос разведены по разным публикациям. Так, двумя страницами ранее публикуются рассуждения, «Кто богач, а кто бедняк?» Там про руководителей администрации президента, правительства страны, Госдумы… Фамилии, доходы, основное имущество… Если вернуться к публикации «РГ» о простом человеческом счастье, то в «АиФ» персонально указывается, кто его обрел. Да еще и с лихвой.

Полный абзац

Что-то сегодня куда ни кинь взгляд всё о деньгах. Еще в «АиФ» рассказывают о том, что в Хабаровске стали делать кирпичи из денег! В прямом смысле. Правда, эти деньги хорошо измельчают, смешивают с глиной, песком, потом обжигают. С деньгами, пишут, кирпич становится крепче. Ну, с деньгами и многое другое становится крепче.

А еще в «Аргументах» есть страничка, на которой публикуются невероятные факты, о которых вы не знали. Например, слышали ль вы, что ананас становится слаще, если его посолить? Чем круче посолить, тем слаще станет. Не слышали? А вот попробуйте! И давайте договоримся: о деньгах больше ни слова!

Очень интересно

Из «Комсомольской правды» вы узнаете о том, что найдена подводная лодка, на которой Гитлер собирался бежать от Красной Армии. Эта суперсовременная по тем временам субмарина могла автономно пройти почти 30 тысяч километров! Под водой передвигалась с рекордной скоростью, была оснащена всем, что только можно было пожелать. И после войны – как в воду канула (ничего так каламбурчик, не находите?).

Остальные подробности – под рубрикой «Секретный фарватер». А я, порадовавшись, что удалось ничего не сказать о деньгах, даже о том, что дочь пенсионерки, выигравшей в лотерею полмиллиарда рублей, живет в бараке, перехожу к «посошку».

На посошок

В «Комсомолке» еще рассказывается о сложностях судьбы маршала Буденного, об идеальной фигуре 50-летней Валерии, о том, опасна ли в конце концов микроволновка. Еще я с удивлением узнал, что у Лизы Боярской нос, оказывается, был картошкой. И даже приводится фотография этого «картофельного» носа, зато теперь…

А еще я с интересом прочел интервью с Константином Хабенским по поводу его фильма «Собибор». Как только выйдет на экраны (а это произойдет 3 мая) – обязательно посмотрю.

И ликуя по поводу того, что еще раз удалось обойти стороной тему денег – даже заметку о том, что Джигурда все-таки получил наследство миллионерши – завершаю обзор.