Юный флейтист из поселка Прогресс стал победителем Дельфийских игр

Воспитанник детской школы искусств флейтист Захар Плотников стал лауреатом первой степени на XVII молодежных Дельфийских игр. Девятилетнего амурчанина допустили до участия в виде исключения. В результате он смог завоевать диплом, соревнуясь со 179 более опытными музыкантами.

XVII Дельфийские игры прошли во Владивостоке с 21 по 25 апреля. В них участвовали более 1,5 тысячи человек из 69 регионов страны.

Администрация ДШИ Прогресса приняло решение направить на конкурс Захара Плотникова. Несмотря на возраст, по количеству побед на региональных, всероссийских и одного международного конкурсов он – лидер среди воспитанников школы искусств.

Однако на Дельфийские игры допускают участников с 10 лет. Администрация ДШИ обратилась с просьбой допустить Захара, и оргкомитет игр сделал для него исключение.

В инструментальной номинации жюри прослушало 179 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Липецка и Челябинска. Среди них был Захар Плотников, сообщает пресс-служба администрации Прогресса.

«О каких-либо наградах в конкурсе мы и не мечтали, – призналась директор школы искусств Наталья Манухина. – А когда получили информацию о том, что Захар стал лауреатом первой степени в своей номинации – слез сдержать было невозможно. Мы поздравляем Захара Плотникова и его преподавателя – Владимира Пирогова с победой! Желаем им дальнейших творческих успехов!».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на прошедших Дельфийских играх золото завоевали артисты цирка «Ап!», а серебро – актеры «Театра+».