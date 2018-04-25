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Юный флейтист из поселка Прогресс стал победителем Дельфийских игр

Юный флейтист из поселка Прогресс стал победителем Дельфийских игр

Воспитанник детской школы искусств флейтист Захар Плотников стал лауреатом первой степени на XVII молодежных Дельфийских игр. Девятилетнего амурчанина допустили до участия в виде исключения. В результате он смог завоевать диплом, соревнуясь со 179 более опытными музыкантами.

XVII Дельфийские игры прошли во Владивостоке с 21 по 25 апреля. В них участвовали более 1,5 тысячи человек из 69 регионов страны.

Администрация ДШИ Прогресса приняло решение направить на конкурс Захара Плотникова. Несмотря на возраст, по количеству побед на региональных, всероссийских и одного международного конкурсов он – лидер среди воспитанников школы искусств.

Однако на Дельфийские игры допускают участников с 10 лет. Администрация ДШИ обратилась с просьбой допустить Захара, и оргкомитет игр сделал для него исключение.

В инструментальной номинации жюри прослушало 179 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Липецка и Челябинска. Среди них был Захар Плотников, сообщает пресс-служба администрации Прогресса.

«О каких-либо наградах в конкурсе мы и не мечтали, – призналась директор школы искусств Наталья Манухина. – А когда получили информацию о том, что Захар стал лауреатом первой степени в своей номинации – слез сдержать было невозможно. Мы поздравляем Захара Плотникова и его преподавателя – Владимира Пирогова с победой! Желаем им дальнейших творческих успехов!».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на прошедших Дельфийских играх золото завоевали артисты цирка «Ап!», а серебро – актеры «Театра+».

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#конкурсы #культура #музыка

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