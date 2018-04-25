Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: фермерское дело

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 25 апреля выйдет программа «Бизнес-среда». Автор и ведущий Борис Белобородов встретится в студии с фермером Евгением Соколовским из Благовещенского района. Тема программы: «Фермерское дело».

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников. В вечернем эфире в студии будут работать Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».