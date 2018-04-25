Белогорец с ножом ограбил аптеку

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Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Белогорска. Мужчина был признан виновным в разбойном нападении на аптеку. Правда, его добыча оказалась значительно скоромнее, чем он рассчитывал.

Горожанин явился в аптеку, расположенную в Белогорске по адресу: улица Скорикова, 17Г. К ограблению мужчина подготовился заранее. Воспользовавшись тем, что посетителей нет, злоумышленник заблокировал входную дверь. Он продемонстрировал одному из продавцов нож. В итоге все продавцы скрылись в подсобном помещении, заперев дверь изнутри.

У мужчины не было возможности пройти в служебное помещение аптеки и подойти к кассам, чтобы похитить деньги. Ему пришлось довольствоваться компьютерной клавиатурой стоимостью 630 рублей.

В судебном заседании горожанин вину в преступлении признал частично. Мужчина отметил, что мотивом послужила тяжелая болезнь матери.

«Он пошел на совершение преступления потому, что не мог терпеть мучения мамы, пытался ей помочь. Он думал, если получится ограбить, тогда ограбит аптеку, если не отдадут деньги – просто уйдет. Он находился на расстоянии около одного метра от продавца, когда демонстрировал ей нож, это видно на видеозаписи, поэтому полагает, что не было угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья», – приводит позицию мужчины Белогорский городской суд.

С учетом рецидива преступления, горожанина приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.