В Приамурье усилится ветер: прогноз погоды на 25 апреля

Фото: aroundpet.ru

В Амурской области 25 апреля установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер, переходящий на северный, разгонится до 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами усиливаясь до 17-22 метров в секунду.

Температура составит плюс 24…29 градусов, на севере термометры покажут 20…25 градусов тепла, по северо-западу местами – плюс 11…16. В Благовещенске 25 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер, переходящий на северный, наберет скорость 5-10 метров в секунду, во второй половине дня его порывы составят 15-20 метров в секунду. Температура составит плюс 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 208

#погода

распечатать

Екатерина PL