Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:38 0

В Приамурье усилится ветер: прогноз погоды на 25 апреля

В Приамурье усилится ветер: прогноз погоды на 25 апреля
Фото: aroundpet.ru

В Амурской области 25 апреля установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер, переходящий на северный, разгонится до 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами усиливаясь до 17-22 метров в секунду.

Температура составит плюс 24…29 градусов, на севере термометры покажут 20…25 градусов тепла, по северо-западу местами – плюс 11…16.

В Благовещенске 25 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер, переходящий на северный, наберет скорость 5-10 метров в секунду, во второй половине дня его порывы составят 15-20 метров в секунду. Температура составит плюс 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 208

#погода

распечатать


Общество 1

Теплый день с грозами и слабым дождем: прогноз погоды в Приамурье на 25 апреля
Общество 16

24 апреля в Благовещенске завершается отопительный сезон

Общество

До рекордных плюс 27: прогноз погоды в Амурской области на 24 апреля

Общество

Столбики термометров в Приамурье поднимутся до 27 градусов: прогноз погоды на 24 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь