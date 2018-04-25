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сегодня, 09:22 3

В микрорайоне Благовещенска сбили пешехода

В микрорайоне Благовещенска сбили пешехода

В соцсетях появилось видео, на котором иномарка сбивает пешехода. Горожанин переходил улицу Институтскую в районе строящегося храма. Судя по видео, он делал это в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Однако поворачивающая с Дьяченко машина не пропустила пешехода.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp.

Судя по всему, автомобиль сбил человека на небольшой скорости. Пешеход от удара упал, и его даже немного отбросило в сторону, но затем он сам смог подняться.

В ГИБДД Благовещенска пояснили, что за минувшие сутки, 24 апреля, сообщения о сбитых пешеходах не поступали.

Просмотров всего: 819

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    54 минуты назад

    Опять таксист виноват...

  • mm_Галина Фомина

    mm_Галина Фомина
    33 минуты назад

    Явный наезд...

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад



    ~~в районе строящегося храма



    Проклятое место! ©

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