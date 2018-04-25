В микрорайоне Благовещенска сбили пешехода

В соцсетях появилось видео, на котором иномарка сбивает пешехода. Горожанин переходил улицу Институтскую в районе строящегося храма. Судя по видео, он делал это в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Однако поворачивающая с Дьяченко машина не пропустила пешехода.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp.

Судя по всему, автомобиль сбил человека на небольшой скорости. Пешеход от удара упал, и его даже немного отбросило в сторону, но затем он сам смог подняться.

В ГИБДД Благовещенска пояснили, что за минувшие сутки, 24 апреля, сообщения о сбитых пешеходах не поступали.