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сегодня, 09:51 0

Со всех ракет, запущенных с Восточного, будет идти изображение в режиме онлайн

Со всех ракет, запущенных с Восточного, будет идти изображение в режиме онлайн

На всех ракетах «Союз», запускаемых с космодрома Восточный, собираются устанавливать специальные бортовые видеокамеры – рокеткамы. Устройства будут передавать изображение в режиме реального времени.

О планах относительно рокеткамов рассказал заместитель генерального директора по автоматическим комплексам и системам госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов, сообщает РИА Новости.

«Запуски с Восточного обеспечиваются камерами, устанавливаемыми на ракетах "Союз". Было два пуска, картинка у нас в Роскосмосе была в режиме реального времени для специалистов, и затем выкладывали съемку на сайт. Все следующие пуски ракет с Восточного также будут с рокеткамами», — сказал Хайлов.

Широкому кругу запись с рокеткамов будет доступна к просмотру только в записи. Американская аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска пошла еще дальше. Во время запуска ракет видеокамеры работают в режиме прямого эфира, позволяя миллионам зрителей увидеть все этапы полета ракеты, снятые прямо с ее борта. Считается, что это повышает интерес общества к американским космическим запускам.

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#космос #технологии

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