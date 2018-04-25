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25апреля
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сегодня, 09:06 1

Как по руслу реки: автомобили ломаются из-за булыжников на дороге в Приамурье

Как по руслу реки: автомобили ломаются из-за булыжников на дороге в Приамурье
Фото: instagram.com

Глава Мазановского района Михаил Пивень поделился в социальных сетях тревожной информацией. На трассе Новокиевский Увал – Введеново сейчас идут дорожные работы, и на дорогу высыпали булыжники. Как результат – от камней страдают проезжающие автомобили.

«Проблема в том, что подрядчик сыплет крупную фракцию песчано-гравийной смеси, не трамбует ее. И машины идут, кидают эти камни в лобовые стекла, бьют стойки, пробивают себе баки. Мы обратились письменно в Упрадор Амурской области, чтобы он дал оценку качеству работы, потому что дорога принадлежит Амурской области. Заказчик – Упрадор. Если реакции не будет, следующий шаг – к министру, и следующий шаг – к губернатору», – рассказал в разговоре с ИА «Амур.инфо» Михаил Пивень.

То, что проблема серьезная, подтверждают обычные жители области. «На дороге булыжники размером с кирпичи лежат, едешь как будто по руслу реки», – написал информагентству один из автолюбителей. «Это не дорога, а какой-то кошмар!» – написала в социальных сетях амурчанка.

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращение направлено в подведомственное учреждение ГКУ Амурупрадор. По факту заявления будет проведена комиссионная проверка с участием представителей администрации, дорожной организации (подрядчика) и жителей района.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Такая ситуация на данной дороге не первый год, постоянно булыжники подсыпают, если дорожные работы ведут, и щимой сыпятят и летом сыпят.

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