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Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, обжаловал приговор

Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, обжаловал приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Сергеем Бурковым. Мужчина совершил смертельное ДТП в районе ОКЦ Благовещенска.

Судебная коллегия сочла доводы апелляционной жалобы необоснованными. Ранее вынесенный Буркову приговор оставлен в силе, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина был осужден 29 января 2018 года, его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Судебное разбирательство в отношении Буркова длилось долго. Прокурор требовал для горожанина 4,5 года колонии, сам подсудимый просил суд об условном наказании.

Страшная авария произошла вечером 6 мая 2017 года. Двое студентов переходили улицу Ленина на пересечении с Трудовой. Пешеходы шли на зеленый свет, когда их на большой скорости сбил автомобиль, за рулем которого находился Бурков. До этого машина проехала по встречной, на запрещающий сигнал светофора. Водитель после столкновения не остановился. В полицию с повинной он явился только на следующий день. От полученных травм молодой человек скончался, а девушка выжила.

Суд признал, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Свидетельница, подтвердившая это, появилась осенью, когда судебное разбирательство уже шло. Благовещенка узнала обвиняемого по материалам СМИ и рассказала, что видела его в кафе за некоторое время до аварии в компании других мужчин, с которыми он распивал спиртное.

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#авария возле ОКЦ #ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • берендей

    берендей
    1 час назад

    Да маловато еще будет, учитывая, что может по УДО выйти. А парня нету...

  • aligator2

    aligator2
    1 час назад

    Шакал с полным отсутствием совести,остаётся надеяться, как пел Высоцкий, что жизнь накажет.

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    "Обжаловал" - это значит удалось обжаловать ранее вынесенное решение. А по тексту пишите, что не удалось, приговор остался в силе. Амур ИНФО вы где там учились? БАЛБЕСЫ

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    58 минут назад

    Обжаловал - выполнил соответствующие действия по по подготовке и направлению апелляционной жалобы в суд апелляционной инстанции. Жалоба не удовлетворена. Все, в чем проблемы? Юриста не включайте.

  • alex 3

    alex 3
    50 минут назад

    Этому никаких поблажек. Должен отсидеть.

  • Проходимец

    Проходимец
    50 минут назад

    Фото выложили - ангел небесный, нимба не хватает, одного убил, другую на инвалидность. Как с гуся вода

  • Врангель

    Врангель
    15 минут назад

    Luna_v_sapogah

    "Обжаловал" - это значит удалось обжаловать ранее вынесенное решение. А по тексту пишите, что не удалось, приговор остался в силе. Амур ИНФО вы где там учились? БАЛБЕСЫ



    Это они так план по комментариям делают.



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