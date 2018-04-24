Участники шоу «Импровизация» шутили про Китай и космодром Восточный

В Благовещенске побывали участники популярного шоу на ТНТ «Импровизация». Вся «великолепная» четвёрка Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выступили в Grand Arena Ostrova и произвела фурор.

Вначале юмористы прогулялись по набережной Амура, походили по центру города и зашли в магазины. Первые впечатления от знакомства с городом тут же отправлялись на страницы социальных сетей. Во всем гости находили повод для смеха.

С обсуждения города и начался концерт 23 апреля. «Мне не нравится, когда сокращают Ёбург или Н-ск, как сокращают города. Но то, что Благовещенск называют Блага, мне кажется, это так круто!» – воскликнул Арсений Попов и поймал первую порцию аплодисментов.

А после пошли шутки про Китай. «А вы переживаете, что вас захватят китайцы? Вот мы в Воронеже не переживаем за вас!» – рассмеялся Дмитрий и следом весь зал.

Не обошли стороной и тему космодрома. Актёры разыграли импровизацию, как китайский шпион хотел попасть на Восточный, а ему препятствовал единственный на стратегическом объекте охранник. Ведущий Стас Шеминов усложнял задачу, заставляя участников говорить слова на одну букву, давал установку на определённую эмоцию и так далее – всё с помощью зрителей.

Концерт продолжался почти 2,5 часа и вызвал бурю эмоций у благовещенцев. Юмористы показали все свое мастерство в знакомом зрителю формате. Подробнее о концерте читайте в разделе «Культпросвет».