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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: авиаперевозки в весенне-летний период в Амурской области

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: авиаперевозки в весенне-летний период в Амурской области

25 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с министром транспорта и строительства Приамурья Андреем Тягло. Он расскажет о том, как будут организованы авиаперевозки в весенне-летний период в Амурской области. Интервью подготовила Екатерина Кузьмина. Прямой эфир проведут Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью вы можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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