Фонд капремонта: ЖСК оформил спецсчет для взносов на капремонт с нарушениями

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«Изначально ЖСК "Маяк" в нарушение всех норм, нарушая все возможные сроки, игнорируя законодательство, одним протоколом собрания собственников решил формировать фонд капитального ремонта на специальном счёте для шести домов. Позже, опять же с нарушением сроков, кооператив направляет в жилинспекцию и Фонд новые протоколы собрания собственников многоквартирных домов, но документы опять оформлены с нарушениями: сроки предоставления вышли, счета в банках не открыты», – рассказал Сергей Батурин, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области».

Тем временем, в соответствии с действующим законодательством, данные многоквартирные дома были отнесены к числу домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и постановлением администрации города Благовещенска от 2014 года включены в перечень адресов многоквартирных домов, фонд капитального ремонта которых формируется на счете регионального оператора.

«То есть в данном случае Фонд капремонта, направляя квитанции на уплату взносов на капитальный ремонт, действовал абсолютно законно на основании решения органа местного самоуправления. При этом неоднократно Фонд предлагал ЖСК "Маяк" провести новые собрания собственников и оформить их решения в соответствии с требованием законодательства. Если бы все было оформлено правильно, то с 2016 года данные дома находились бы на специальных счетах и формировали фонды капремонта самостоятельно», – добавил Сергей Батурин.

Другой точки зрения придерживаются судьи. Арбитражный суд Амурской области, шестой Арбитражный апелляционный суд и федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа резюмировали законность полномочий ЖСК «Маяк» по сбору денежных средств от собственников. Но, несмотря на то, что юридически проблема жильцов благовещенских многоэтажек решена, фактическая сторона вопроса пока не изменилась. Региональный оператор продолжает выставлять им счета.

Как сообщало Амур.инфо, жители семи многоквартирных домов Благовещенска на основании решения общих собраний собственников открыли специальные счета для своих домов и продолжительное время перечисляли на них взносы за капремонт. Однако руководство областной жилинспекции сочло действия жильцов по внесению денег своему жилищно-строительному кооперативу «Маяк» незаконными. Кооператив получил предписание с требованием закрыть спецсчета, а собранные за прошедший период денежные средства перевести на счет регионального оператора и в дальнейшем формировать фонд капитального ремонта именно там. В итоге жители домов платили по двум квитанциям – и от регионального оператора, и от своего жилищно-строительного кооператива.

Так продолжалось до тех пор, пока в ситуацию не вмешался ОНФ. Эксперты Народного фронта изучили обращение, провели ряд встреч с заявителями, оказали им консультативную помощь и содействие в сопровождении дел в судах.