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Около сотни амурских армян почтили память жертв геноцида (фото)

Около сотни амурских армян почтили память жертв геноцида (фото)

Амурские армяне 24 апреля вспоминают события 103-летней давности. Тогда в Армении произошел геноцид, жертвами которого стали полтора миллиона человек. Чтобы почтить память жертв, армяне собрались у Хачкара – этот памятник установили как раз к годовщине тех событий.

У национального памятника Хачкара собрались около сотни амурских армян. Всего же в Приамурье проживают около 10 тысяч армян. К памятнику люди пришли, чтобы вспомнить трагедию 1915 года и возложить цветы. Хачкар представляет собой каменную стелу с резным изображением креста. Его привезли из Армении и установили к 100-летию геноцида. С тех пор собираться возле него семьями стало традицией. Те события коснулись многих.

«У мужа в семье дедушка по матери убежал во время геноцида. У него вырезали почти всю семью. Он один убежал с одним сыном. И воссоздал большую семью в Армении. Я, как истинная армянка, всегда говорила и буду говорить, что у нас в крови есть особенный ген, это ген памяти геноцида армян, и мы всегда будем стараться, особенно матери, чтобы этот ген никогда не мутировал», – сказала Марине Амирханян.

103 года назад в Константинополе начались массовые аресты армянской элиты. По официальным оценкам, было убито полтора миллиона человек. До сих пор Анкара отрицает факт этнических чисток, хотя события 1915 года признали геноцидом многие государства, среди них и Россия.

«Нет такой семьи, где не пострадали. Так что все армяне, которые живут и в России, и в Армении, и во всем мире, они потомки людей, которые чудом спаслись. Вот этим мы хотим сказать всему миру, что нет войне, должен быть мир во всем мире», – добавил заместитель председателя Союза армян России в Амурской области Аршалуйс Аракелян.

Просмотров всего: 692

#память

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Молодцы армяне--дружный и трудолюбивый народ,тут и добавить нечего,процветания вам!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    А почему все СМИ молчат о том, что в Армении скинули эту крысу - вора Саркисяна? Что? Прижали хвосты чинуши всех рангов? В Армении праздник))

  • full

    full
    3 часа назад

    А где это место, где памятник о геноциде?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    Дружный народ.

    Этому фильму 39 лет:

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    А почему все СМИ молчат о том, что в Армении скинули эту крысу - вора Саркисяна? Что? Прижали хвосты чинуши всех рангов? В Армении праздник))



    Новости по тв смотреть надо, второй день уже про это рассказывают и показывают

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Монумент Цицернакаберд Ереван Армения

    В Ереване, когда идешь к мемориалу геноцида армян 1915 Цицернакаберд,

    задолго по подхода к собственно памятнику, из динамиков на аллее раздается песня.

    Оперная певица на армянском поет реквием. Очень пронзительно. Очень сильно.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    Когда уже у нас признают геноцид русских 1917-го и последующих годов?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    nerro

    Сергей вокалист

    А почему все СМИ молчат о том, что в Армении скинули эту крысу - вора Саркисяна? Что? Прижали хвосты чинуши всех рангов? В Армении праздник))



    Новости по тв смотреть надо, второй день уже про это рассказывают и показывают



    да ну на фиг? Что рассказывают и показывают? как людей вышедших против произвола власти называют оппозицией?..

    1 канал и второй и вся СМИшная брага, боиться рот открыть, что убрали вора с должности. народ убрал! И военные перешли на сторону народа. Об этом не Киселёв ни соловьёв не расскажут по правде, как было,

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    3.4

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Кстати.. у саркисяна процент доверия, неделю назад.. был 76,6 %.. Это вам что то напоминает люди?...

    ну а то, что кремлёвские шавки везде суют своё крысиное рыльце.. и воняют из каждой подворотни.. это уже не удивляет. Типо хауспаса.. Идуха

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    удален

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    3.4

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    3.4

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    удален

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Интересно как они отреагируют если к этому памятнику на машинах подъедут и будут фотосессии устраивать?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Gangstarr, там машины не ездят, даже Папа Римский

    и наш президент пешком шли...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Саркисян не вор...Саргсян по мнению армян вор. А Саркисян честнейший человек.

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    ООШШ

    Молодцы армяне--дружный и трудолюбивый народ



    Особенно, если учесть, что в Армении живёт значительно меньше половины всех армян на планете.

    Хотя, про своих знакомых армян ничего плохого сказать не могу.

    Вполне уважаемые люди. )

  • oenesterov

    oenesterov
    53 минуты назад

    вокалист и здесь нагадить успел. хорош....

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    39 минут назад

    oenesterov

    вокалист и здесь нагадить успел. хорош....



    Что Олежка... не успел на работу? Тебе могут прогул поставить))) Премии не жди))

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