Около сотни амурских армян почтили память жертв геноцида (фото)

Амурские армяне 24 апреля вспоминают события 103-летней давности. Тогда в Армении произошел геноцид, жертвами которого стали полтора миллиона человек. Чтобы почтить память жертв, армяне собрались у Хачкара – этот памятник установили как раз к годовщине тех событий.

У национального памятника Хачкара собрались около сотни амурских армян. Всего же в Приамурье проживают около 10 тысяч армян. К памятнику люди пришли, чтобы вспомнить трагедию 1915 года и возложить цветы. Хачкар представляет собой каменную стелу с резным изображением креста. Его привезли из Армении и установили к 100-летию геноцида. С тех пор собираться возле него семьями стало традицией. Те события коснулись многих.

«У мужа в семье дедушка по матери убежал во время геноцида. У него вырезали почти всю семью. Он один убежал с одним сыном. И воссоздал большую семью в Армении. Я, как истинная армянка, всегда говорила и буду говорить, что у нас в крови есть особенный ген, это ген памяти геноцида армян, и мы всегда будем стараться, особенно матери, чтобы этот ген никогда не мутировал», – сказала Марине Амирханян.

103 года назад в Константинополе начались массовые аресты армянской элиты. По официальным оценкам, было убито полтора миллиона человек. До сих пор Анкара отрицает факт этнических чисток, хотя события 1915 года признали геноцидом многие государства, среди них и Россия.

«Нет такой семьи, где не пострадали. Так что все армяне, которые живут и в России, и в Армении, и во всем мире, они потомки людей, которые чудом спаслись. Вот этим мы хотим сказать всему миру, что нет войне, должен быть мир во всем мире», – добавил заместитель председателя Союза армян России в Амурской области Аршалуйс Аракелян.