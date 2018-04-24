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Сотрудникам больницы на станции Тында незаконно урезали зарплату

Сотрудникам больницы на станции Тында незаконно урезали зарплату
Фото: DonNews

В Тынде транспортный прокурор восстановил трудовые права работников отделенческой больницы. Оказалось, что сотрудникам незаконно уменьшили зарплату. В настоящее время трудовые права граждан восстановлены.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, по коллективному обращению медицинского персонала оделенческой больницы на станции Тында ОАО «РЖД» Тындинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения трудового законодательства.

Установлено, что в октябре 2017 года 16 работникам лечебного учреждения вручены уведомления об изменении существенных условий труда, согласно которым объем работы оставался прежним, а размер заработной платы уменьшался в среднем на 12 %.

Для устранения выявленных нарушений закона транспортный прокурор направил заявление в Тындинский районный суд о признании дополнительных соглашений незаконными. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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#закон #Тында

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