В Благовещенске дали старт всероссийскому чемпионату «Лучший сантехник»

Благовещенские сантехники поборются за звание лучших в стране. Старт всероссийскому чемпионату дали именно в областном центре Приамурья. Впервые подобный конкурс провели в 2010 году. Его участники борются за главный приз – 300 тысяч рублей.

Два года победителями чемпионата становились благовещенцы, поэтому привилегию первыми подать заявку на участие в конкурсе предоставили амурчанам. С этого дня, 24 апреля, до июня оргкомитет принимает видеопрезентации от участников. Потом начнется практическая часть чемпионата.

«Участники делают добрые дела, устанавливают сантехнику социально незащищенным слоям населения, ветеранам войны и труда и так далее. Они оказывают безвозмездную помощь. Мы, как организаторы, оказываем им поддержку материалами, они в свободное от работы время это делают. На следующем этапе наши участники заходят в детские дома, интернаты. Они работают с детьми, учат их, чтобы дети, выходя во взрослую самостоятельную жизнь, могли своими руками что-то починить», – сказал председатель благотворительного фонда «Мечта», организатор конкурса Сергей Ермаков.

Конкурс будет проходить в течение года. Оценивать участников будут дистанционно, по видеоотчетам. Финал состоится следующей весной в Челябинске.