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сегодня, 18:25 1

В Благовещенске 1 и 9 мая ограничат продажу алкоголя

В Благовещенске 1 и 9 мая ограничат продажу алкоголя

В выходные, 1 и 9 мая, на территории Благовещенска будет ограничена продажа алкогольной продукции. Ограничение будет действовать в границах 700 метров от площади имени Ленина, где пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 мая на площади Ленина с 10:00 до 13:00 состоится праздничное шествие, посвященное Международному Дню солидарности трудящихся, 9 мая там же с 18:00 до 22:00 состоятся праздничный концерт и фейерверк, посвященные Дню Победы.

«Учитывая массовость мероприятий, необходимо принять меры по недопущению нарушений требований областного закона "О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области", в том числе во избежание нарушений в других сферах – общественного порядка, благоустройства», – отметили в мэрии.

Согласно областному закону, не допускается продажа алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 по местному времени. Также нельзя продавать алкоголь в розлив в тару продавца либо в тару потребителя пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных, встроенных к ним помещениях. Запрещена торговля алкоголем на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, в том числе в пристроенных, встроенных к ним помещениях, в которых входы для покупателей и посетителей находятся со стороны подъезда и детской площадки. Кроме того нельзя продавать алкогольную продукцию за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых органами государственной власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

1 и 9 мая границы, в которых будет действовать ограничение по продаже алкоголя, растянутся от набережной до улицы Амурской между улицей Кузнечной и переулком Святителя Иннокентия.

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#закон #праздники

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  • Инагуратор

    Инагуратор
    6 минут назад

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