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сегодня, 18:11 2

Зампред амурского правительства выехал в село Овсянка, где произошел пожар

Зампред амурского правительства выехал в село Овсянка, где произошел пожар
Фото: www.vladtime.ru

В селе Овсянка 24 апреля произошел пожар. Там загорелись хозяйственные постройки и сено. С возгоранием борются два отделения пожарной охраны. На помощь отправлены еще два отделения местной пожарной охраны, также привлечены силы Амурского центра ГЗ и ПБ.

Также в Овсянку выехал зампред правительства Амурской области Алексей Венглинский, который находился в рабочей командировке на севере Приамурья. Угрозы возгорания жилым домам нет. Пожарная обстановка в регионе находится на контроле регионального правительства и лично губернатора.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    50 минут назад

    плохо губернатор контролирует-скоро вся область выгорит

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    48 минут назад

    Уже сгорела.

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