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сегодня, 18:05 0

Приамурье посетит двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова

Приамурье посетит двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова
Фото: roman-kalugin.livejournal.com

Белогорск примет участников открытого первенства Амурской области по спортивной гимнастике. Ожидается, что в город приедут около полутора сотен спортсменов из Корсакова, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Читы и Якутска. Также ждут приезд Любови Андриановой – двукратной олимпийской чемпионки.

Первенство по спортивной гимнастике пройдет с 27 по 29 апреля в спортивной школе № 1 Белогорска. 27 апреля состоятся торжественное открытие соревнований, а также судейская и тренировки. Стартуют состязания 28 апреля с 10 утра и продлятся в течение всего дня. Продолжится первенство 29 апреля. В этот день с 9 утра пройдут соревнования юношей и девушек. В 16:00 – торжественное закрытие первенства.

За Амурскую область будут выступать спортсмены из Белогорска, Райчихинска, Зеи и Благовещенска.

В Белогорске Любовь Андрианова проведет семинар женских судей по спортивной гимнастике. Стартует трехдневный семинар 27 апреля в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Любовь Андрианова завоевала первую золотую олимпийскую медаль, участвуя в Играх в Мехико в 1968 году. Через два года она стала чемпионкой мира в командном первенстве, а также завоевала бронзу в дисциплине «опорный прыжок». Следующие Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году снова принесли спортсменке золотую медаль в командном первенстве. По приезду домой ей присудили звание заслуженного мастера спорта.

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#Белогорск #визиты #спорт

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