Реставрацию ЦЭВ планируется завершить в 2022 году

Завершение работ по реставрации фасада исторического здания – Центра эстетического воспитания детей, планируется на 2022 год. На 2018 год финансирование реставрационных работ в городском бюджете не предусмотрено.

На сегодняшний день полностью отремонтированы северная и западная части здания, отремонтировать осталось южную его часть. С 2011 по 2014 годы на реставрацию уже освоено 27 миллионов рублей из городского бюджета, сообщили в пресс-службе городской мэрии. По данным ведомства, привлечение внебюджетных источников для этих целей не планируется.

Для того чтобы подсчитать, сколько еще нужно средств для завершения работ, составляется сметный расчет на выполнение ремонтных работ южной части здания.

На время проведения реставрации, на главном фасаде были демонтированы все элементы декора из меди. Сейчас они находятся на хранении в ЦЭВе. Об этом ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Он также озвучил, что есть архитектурный художественно-эскизный проект подсветки здания. Это именно эскиз, а не готовый проект, подчеркивает чиновник. Предварительная стоимость подсветки, без учета расходов на проект, – 2 миллиона 100 тысяч рублей. Предполагается, что она будет точечная с элементами декора здания.

«Основная задача на памятниках архитектуры – это то, что подсветка и светильники днем должны быть практически не видны. Их необходимо так разместить, чтобы здание было не только красиво ночью, но и днем», – объяснил Виталий Ребизант.

Однако вернуться к вопросу подсветки можно будет не раньше, чем после окончания реставрации фасада. По предварительным подсчетам, на окончание реставрации фасада в целом, в частности, на завершение реставрации всех медных элементов и восстановление утраченных, необходимо порядка 12 миллионов рублей.

История развития ЦЭВ началась в 1932 году, когда в Благовещенске открылся Дом художественного воспитания детей. В 1934 году он был преобразован в Дом пионеров и школьников. В 1971 году он был реорганизован во Дворец пионеров и школьников, а в 1993 году постановлением мэра Благовещенска переименован в Центр эстетического воспитания, говорится на сайте amurvisit.ru.

В 1994 году учреждению присвоено звание имени Вячеслава Васильевича Белоглазова, у которого было множество регалий: заслуженный работник культуры, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, отличник просвещения СССР, кандидат педагогических наук. Широкому кругу людей Вячеслав Белоглазов известен как основатель известного амурского хореографического ансамбля «Ровесники».