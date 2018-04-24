Благовещенец попытался украсть кассу с деньгами, но уронил ее и был обнаружен

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В Благовещенске в продуктовом магазине злоумышленник, пока продавец отвлеклась, зашел за прилавок и взял кассу с деньгами. Но он ее уронил, и на шум среагировала сотрудница магазина. Она попыталась задержать мужчину, но тот успел похитить часть денег и скрылся.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный украл 8 000 рублей из кассы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его личность и задержали. Им оказался мужчина 1976 года рождения. Он признался в содеянном.

Полицейские также установили, что данный гражданин может быть причастен к совершению еще одного грабежа. Злоумышленник открыто похитил 10 000 рублей из другого магазина города. Также данный гражданин подозревается в попытке совершения грабежа.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан. В настоящий момент полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба областного управления МВД.