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сегодня, 17:55 2

Благовещенец попытался украсть кассу с деньгами, но уронил ее и был обнаружен

Благовещенец попытался украсть кассу с деньгами, но уронил ее и был обнаружен
Фото: 1tulatv.ru

В Благовещенске в продуктовом магазине злоумышленник, пока продавец отвлеклась, зашел за прилавок и взял кассу с деньгами. Но он ее уронил, и на шум среагировала сотрудница магазина. Она попыталась задержать мужчину, но тот успел похитить часть денег и скрылся.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный украл 8 000 рублей из кассы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его личность и задержали. Им оказался мужчина 1976 года рождения. Он признался в содеянном.

Полицейские также установили, что данный гражданин может быть причастен к совершению еще одного грабежа. Злоумышленник открыто похитил 10 000 рублей из другого магазина города. Также данный гражданин подозревается в попытке совершения грабежа.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан. В настоящий момент полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    53 минуты назад

    заголовок не понятный

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад



    попытался украсть кассу деньгами



    лучше изумрудами, меньше места занимают...

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