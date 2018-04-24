Белогорцев призывают фотографировать тех, кто устраивает свалки

Фото: belogorck.ru

Жители Белогорска могут помочь в борьбе с несанкционированными свалками в городе. Сделать это можно в рамках проекта «Свалкам в городе – нет!», который инициировал городской глава Станислав Мелюков. Проект направлен на то, чтобы в Белогорске не осталось мусора в неустановленных местах к 2020 году.

«Проект "Свалкам в городе – нет!" включает в себя несколько направлений. Одно из них – наказание тех, кто делает Белогорск грязным, – говорит начальник управления ЖКХ Галина Колесникова. – Поймать нарушителей правил благоустройства и привлечь к ответственности можно только сообща, поэтому и предлагаем горожанам внести свой вклад в общее дело. Главное – не быть равнодушными».

Онлайн-платформой проекта стал сайт белогорск.рф. В спецразделе каждый посетитель может не только ознакомиться с картой «свалок-рецедивистов», но и обнародовать тех, кто их устраивает.

«Бескультурье некоторых представителей нашего общества настолько велико, что иначе как вызовом это и не назовешь, – говорит руководитель службы по благоустройству Любовь Гаевая. – Буквально недавно выполнили плановые работы по уборке несанкционированной свалки в районе 5-го километра, сделали временную насыпь, чтобы проезд автотранспорта был невозможен. Даже табличку о том, что мусорить запрещено, не успели поставить! Без мусора территория побыла всего пару часов! Как специально неизвестные вывалили кучу мусора прямо на насыпь. Одного из любителей устраивать свалки удалось запечатлеть на телефон. Надеемся, это поможет привлечь его к ответственности».

Пара нарушителей правил благоустройства уже размещена на проекте «Свалкам в городе – нет!». Фотоснимки сделаны совершенно случайно, во время рейда по несанкционированным свалкам.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, важно зафиксировать того, кто выбрасывает мусор в неустановленном месте. В случае если это делается из автотранспортного средства, необходимо зафиксировать и номер машины. Это поможет составить административный протокол и выписать штраф.

Ресурс «Свалкам в городе – нет!» пока работает в тестовом режиме. Вопросы и предложения по его оптимизации принимаются в пресс-службе администрации Белогорска по телефону 2-18-44 или на адрес электронной почты pressa_belogorsk@mail.ru.