Итоги голосования на Амур.инфо: ФСБ не должна получить доступ к данным Telegram

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В очередном голосовании на сайте Амур.инфо пользователям предложили ответить на вопрос: должны ли, по-вашему мнению, разработчики Telegram предоставить ФСБ доступ к данным мессенджера? Голосование длилось неделю, с 13 по 20 апреля, за это время в нем приняла участие почти тысяча человек.

Как сообщалось ранее, две недели назад Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сервис Telegram из-за того, что он отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Мнение амурчан, участвовавших в голосовании, по этому поводу разделилось. Но большинство, а это 375 человек, или 37,8 %, посчитали, что у людей должно быть личное пространство, поэтому Telegram не должен идти на уступки.

283 человека, или 28,5 % проголосовавших ответили, что им все равно, что происходит с Telegram, так как они не пользуются этим мессенджером. Еще 177 участников голосования, или 17,8 % выбрали вариант ответа «ФСБ должно знать все и обо всех».

82 человека (8,3 %) решили, что в таком вопросе принципиально нельзя уступать, а 73 человека (7,4 %) ответили, что ФСБ может получить доступ, но не ко всем сведениям.

Еще два человека выбрали «Другой вариант ответа». Один из них написал, что не знает, что такое мессенджер. Второй задал вопрос: а к другим «болталкам» у ФСБ вопросов нет?