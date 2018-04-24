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сегодня, 17:14 0

В Тынде гендиректор организации не выплатил более 20 миллионов рублей налогов

В Тынде гендиректор организации не выплатил более 20 миллионов рублей налогов
Фото: afanasy.biz

Тындинские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Амурчанин не выплатил более 20 миллионов рублей.

По версии следствия, директор организации, которая осуществляет свою деятельность в Тындинском районе, с января 2013 года по март 2016 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и налога на прибыль. Он включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Амурской области. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #налоги #происшествия

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