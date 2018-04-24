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сегодня, 17:08 3

Пожары окружают Благовещенск с трех сторон

Пожары окружают Благовещенск с трех сторон

Во вторник, 24 апреля, серия природных пожаров возникла в окрестностях Благовещенска. Кроме возгорания в районе Верхнеблаговещенского на западе, очевидцы сообщают о палах на севере от областного центра – в Садовом и на востоке – в районе села Владимировка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о пале сухой растительности в районе села Владимировка за Зеей поступило в 14:51. На место выехали пять автоцистерн, одна водовозка и 24 человека личного состава.

«Туда же перебросили самолет Бе-200, – дополнил пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Он завершил работу в районе Верхнеблаговещенского и был направлен за Зею. Самолет занимается тем , что заливает голову пожара – то направление, куда идет пал. А потом его уже дотушивают наземные соединения».

Также в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о пале в районе Садового – в северной части Благовещенска. Житель города сообщил, что поля горели в районе поворота с улицы Театральной на Садовое. По его словам, местные жители вместе с пожарными защищали свои дома и дворовые постройки. «В этом районе живут многодетные семьи – начали сами тушить. Пожарные приехали минут через 40, потому что одновременно были на разных вызовах», – рассказал Евгений.

В чем, на ваш взгляд, причина ежегодных весенних и осенних пожаров в Амурской области?

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    каждый год одно и тоже-министр должен за это ответить

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    43 минуты назад

    Ключевое слово в опросе -это люди. Неважно кто ты пожарный, МЧС Человек.

    Научитесь беречь природу. Перестаньте все жечь...

  • gbsdex

    gbsdex
    34 минуты назад

    Косите траву возле своих домов и в полях и всё будет норм. Скосить всяко дешевле.

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