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сегодня, 17:07 0

В Свободном пытаются решить проблемы с водоснабжением

В Свободном пытаются решить проблемы с водоснабжением
Фото: alekseevsk.ru

В Свободном принимают меры по решению проблемы с нехваткой воды. 21 апреля начался ремонт одной из городских скважин. Эти работы решат вопрос частично. Ожидается, что в перспективе воды будет хватать всем жителям Свободного.

«Все жители города знают, что у нас проблемы с водой, – рассказал глава города Юрий Романов. – После ремонта скважина увеличит дебет воды на 20 кубов, чем перекроет дефицит воды в Свободном».

Скважина, которую в данный момент начали ремонтировать, относится к центральному водозабору. На ней специалисты уже установили новый насос. Дальше ее глубину увеличат до 95 метров, старые трубы заменят на пластиковые – большего диаметра. Таким образом, ситуация в ближайшее время начнет улучшаться.

«На прошлой сессии городского совета депутатов мы нашли средства на ремонт еще одной скважины в центре города. Конкурс отыграем, и месяца через полтора-два ситуация станет еще лучше», – добавил глава.

Кроме того, в рамках плана социально-экономического развития запланирована реконструкция Перского водозабора. Сейчас ведется работа по изысканию средств на изготовление проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Видео: alekseevsk.ru

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#ЖКХ #Свободный

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