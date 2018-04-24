Россияне станут больше платить за оформление документов нового образца

Госпошлины на загранпаспорта, водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей могут вырасти. Правительство поддержало инициативу МВД о повышении цен на оформление документов нового образца. Рост стоимости услуг власти объясняют высокими расходами на изготовление документов нового поколения.

Например, пошлина за права составит 3 000 рублей, вместо 2 000. Регистрация автомобиля обойдется в 1 500 рублей, сейчас государство просит за эту услугу 800 рублей. На оформление загранпаспорта с биометрическими данными для взрослых придется потратить 5 000 рублей, для детей – в два раза меньше.

Между тем амурские правоохранители напомнили, что при оформлении документов на сайте Госуслуг можно получить скидку в 30 процентов. Но воспользоваться ею можно только до 1 января 2019.

С начала этого года в областное управление МВД поступило около 30 тысяч электронных заявлений. По сравнению с прошлым годом их количество выросло в полтора раза. Среди услуг-лидеров полицейские называют получение загранпаспортов, водительских прав и справок о наличии или отсутствии судимости. Популярность сайта амурские правоохранители объясняют отсутствием главной проблемы – очередей.

«Есть такие пиковые месяцы получения справок на наличие-отсутствие судимости либо получение заграничных паспортов. Где-то это связано с летними, курортными сезонами, где-то с прохождением различных видов практик, в том числе педагогических, и так далее», – сказал заместитель начальника УМВД России по Амурской области Олег Худолеев.